Oggi si commemora san Nicodemo

Nicodemo emerge nel Vangelo di Giovanni. Fariseo, dottore della Legge e membro del Sinedrio, si reca di notte dal Nazareno per interrogarlo sulla sua missione. Nel loro colloquio, Gesù gli parla della necessità di «rinascere dall’alto» per entrare nel Regno di Dio. Ricompare davanti al Sinedrio quando invita i suoi membri ad ascoltare Gesù, prima di giudicarlo. Dopo la crocifissione, raggiunge san Giuseppe d’Arimatea (che pure si celebra oggi) per occuparsi della sepoltura, portando mirra e aloe in grande quantità. Il Vangelo non riferisce altro sulla sua vita, mentre tradizioni posteriori gli attribuiscono vicende non documentate. Una di queste, infondata, lo vuole autore del Volto Santo di Lucca.
Si festeggiano anche: san Bonagiunta Manetti, fondatore; il beato Andrea Dotti, sacerdote; sant’Aristide Marciano, apologista.