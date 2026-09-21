Oggi si commemora san Matteo Apostolo

San Matteo, apostolo ed evangelista, esercitava il mestiere di pubblicano, cioè di esattore delle tasse, quando Gesù lo chiamò alla sua sequela. Il suo Vangelo lo presenta seduto al banco delle imposte, probabilmente a Cafarnao, sulla riva del lago di Tiberiade. All’invito di Cristo («Seguimi»), si alzò e lo seguì, abbandonando il proprio lavoro. Entrò così nel gruppo dei Dodici scelti da Gesù e partecipò alla sua vita pubblica. La tradizione cristiana gli attribuisce il primo dei quattro Vangeli canonici, nel quale si sottolinea il legame tra la predicazione del Messia e le Scritture dell’antica Alleanza. Della sua esistenza dopo la Pasqua le fonti conservanonotizie labili , che non consentono una ricostruzione propriamente storica.
Si festeggiano anche: san Quadrato di Magnesia, martire; sant’Alessandro di Roma, martire; la beata Caterina Aliprandi da Asti, clarissa.