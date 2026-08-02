Oggi si commemora san Giustino Maria Russolillo

Per Giustino Maria Russolillo ogni vocazione era un dono da accogliere: un ideale che ispirò tutta la sua missione. Nato a Pianura, oggi quartiere di Napoli, il 18 gennaio 1891, fu ordinato sacerdote nel 1913. Convinto che nessuna chiamata dovesse andare perduta, si dedicò alla formazione dei futuri consacrati e all'accompagnamento spirituale dei giovani.
Fondò la Società delle Divine Vocazioni, cui seguirono le Suore Divine Vocazioniste e le Apostole della Santificazione Universale. Le istituzioni da lui create si diffusero progressivamente anche oltre i confini italiani. Morto il 2 agosto 1955, è stato proclamato santo il 15 maggio 2022.
Si festeggiano anche: santo Stefano I, papa; il beato Federico Campisani, eremita; il beato Giuseppe Jiménez Reyes, martire.