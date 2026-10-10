Oggi si commemora san Daniele Comboni

Daniele Comboni nacque a Limone sul Garda (oggi territorio bresciano, allora appartenente al Regno Lombardo-Veneto) il 15 marzo 1831. Fu ordinato sacerdote nel 1854. Tre anni dopo partì per l’Africa, dedicandosi da quel momento strenuamente all’evangelizzazione del continente. Nel 1864, raccolto in preghiera sulla tomba di san Pietro, elaborò il «Piano per la rigenerazione dell’Africa», sintetizzato nel motto «Salvare l’Africa con l’Africa». Nel 1867 fondò l’Istituto dei Missionari Comboniani e nel 1872 quello femminile delle future Suore Missionarie Comboniane. Morì a Khartoum, nell’attuale Sudan, il 10 ottobre 1881. Giovanni Paolo II lo beatificò nel 1996 e lo canonizzò nel 2003.
Si festeggiano anche: san Chiaro di Nantes, vescovo; il beato Edoardo Detkens, martire; il beato Galeotto Roberto Malatesta, confessore.