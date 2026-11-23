San Clemente I, detto anche Clemente Romano, fu vescovo di Roma e terzo successore di san Pietro, dopo Lino e Anacleto. Il suo pontificato viene collocato tra il 92 e il 101. Secondo sant'Ireneo, aveva conosciuto personalmente gli Apostoli. È ricordato soprattutto per la Lettera ai Corinzi, scritta probabilmente intorno al 96 per ricomporre le divisioni sorte nella comunità cristiana di Corinto. Nel testo richiama i fedeli a unità, carità, umiltà e al rispetto dell'autorità dei responsabili della Chiesa. La Lettera costituisce una delle più importanti testimonianze della generazione cristiana successiva agli Apostoli. Alcune narrazioni agiografiche lo vogliono esiliato in Crimea e gettato nel Mar Nero con un'ancora al collo.
Si festeggiano anche: san Gregorio II di Agrigento, vescovo; il beato Bartolomeo Poggio, protomartire; santa Lucrezia, martire.