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Oggi si commemora san Bartolomeo dei Martiri

Si festeggiano anche: san Vitaliano di Osimo, vescovo; san Antioco, martire; san Elvira di Ohren, badessa
San Bartolomeo dei Martiri
San Bartolomeo dei Martiri

Bartolomeu Fernandes, passato alla storia come san Bartolomeo dei Martiri, nasce a Lisbona nel 1514. A quattordici anni entra tra i Domenicani, dove si distingue per studio e disciplina. Nei conventi di Lisbona ed Évora diventa docente e voce autorevole dell’Ordine in anni di riforma. Papa Paolo IV, nel 1559, lo nomina arcivescovo di Braga: Bartolomeo visita la diocesi senza risparmiarsi, raggiungendo comunità isolate e rilanciando la catechesi. È tra i protagonisti del Concilio di Trento (1561‑63). Morto il 16 luglio 1590, è stato beatificato nel 2001. Papa Francesco ne ha riconosciuto la santità con canonizzazione equipollente nel 2019.

Si festeggiano anche: san Vitaliano di Osimo, vescovo; san Antioco, martire; san Elvira di Ohren, badessa.

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