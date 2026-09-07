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Oggi si commemora la beata Eugenia Picco

Si festeggiano anche: il beato Guido da Arezzo, monaco; santi Festo e Desiderio, martiri; il beato Leonardo, mercedario
La beata Eugenia Picco
La beata Eugenia Picco

Beatificata da Giovanni Paolo II il 7 ottobre 2001, Eugenia Picco è ricordata dalla Chiesa come vergine della Congregazione delle Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. Nata a Crescenzago, nel Milanese, l’8 novembre 1867, maturò nel 1886 la scelta della vita consacrata. Entrò nell’Istituto nel 1887 e pronunciò i primi voti nel 1891, seguiti dalla professione perpetua tre anni dopo. Dedicò particolare attenzione alla formazione spirituale e culturale delle religiose, svolgendo anche attività di insegnamento.

Nel 1911 fu eletta superiora generale, incarico che mantenne fino alla morte. Nel 1919, a causa di una grave malattia ossea, subì l’amputazione della gamba destra. Morì a Parma il 7 settembre 1921.

Si festeggiano anche: il beato Guido da Arezzo, monaco; santi Festo e Desiderio, martiri; il beato Leonardo, mercedario.

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