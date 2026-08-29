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Oggi si commemora la beata Bronislava di Kamien

Si festeggiano anche: santa Candida, martire; il beato Edmondo Ignazio Rice, fondatore; il beato Costantino Fernandez Alvarez, martire
La beata Bronislava di Kamien
La beata Bronislava di Kamien

Bronislava di Kamien nacque in Slesia probabilmente intorno al 1203, da famiglia della nobiltà polacca. Secondo una tradizione tardiva apparteneva alla stirpe degli Odrowąż ed era parente di san Giacinto. A sedici anni entrò tra le canonichesse premostratensi del monastero di Zwierzyniec, presso Cracovia. La sua esistenza fu segnata dalla meditazione della Passione di Cristo e dalla venerazione della Santa Croce. Amava ritirarsi sul vicino colle di Sikornik in cerca di raccoglimento. Nel 1241, durante l’invasione dei Tartari, il monastero fu distrutto e Bronislava dovette fuggire con le consorelle. Morì il 29 agosto 1259. Le sue spoglie furono ritrovate nel 1612. Papa Gregorio XVI ne confermò il culto nel 1839.

Si festeggiano anche: santa Candida, martire; il beato Edmondo Ignazio Rice, fondatore; il beato Costantino Fernandez Alvarez, martire.

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