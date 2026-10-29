Oggi si commemora il beato Rosario Angelo Livatino

Dichiarato «patrono dei magistrati italiani» con decreto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti lo scorso 7 ottobre, il beato Rosario Angelo Livatino nacque a Canicattì, in provincia di Agrigento, il 3 ottobre 1952. Laureato in Giurisprudenza a Palermo, entrò in magistratura nel 1978 e lavorò prima come sostituto procuratore, poi come giudice penale ad Agrigento. Cattolico praticante, univa preparazione giuridica, preghiera e rigorosa integrità professionale. Si occupò di indagini sulla criminalità organizzata, senza cedere alle molte intimidazioni. Il 21 settembre 1990 fu assassinato dalla mafia, mentre si recava in automobile al Tribunale, a 37 anni. È stato beatificato il 9 maggio 2021.
Si festeggiano anche: san Narciso di Gerusalemme, vescovo; san Feliciano, martire; la beata Chiara Luce Badano, focolarina.