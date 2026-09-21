Oggi si commemora il beato Giovanni Francesco Balanti

Il toscano Giovanni Francesco Balanti, vissuto a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento, fu un francescano dell'Ordine dei Frati Minori. Nel Capitolo provinciale celebrato a Giaccherino, presso Pistoia, nel 1513, venne scelto come definitore, segno della considerazione raggiunta all’interno dell’Ordine: ricoprire tale ruolo, infatti, significava entrare nel ristretto gruppo incaricato di assistere il superiore provinciale in decisioni cruciali. Balanti morì nel 1525 nel convento di Capriola, presso Siena, dove fu sepolto. La tradizione agiografica racconta che la sua tomba presto divenne luogo di preghiera e di grazie: tali circostanze ne alimentarono la fama di santità.
Si festeggiano anche: la beata Candida, martire; santi Ipazio, Asiano e Andrea, martiri; il beato Tommaso Johnson, martire.