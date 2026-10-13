Oggi si commemora il beato Giovanni Fornasini

Beatificato il 26 settembre 2021, Giovanni Fornasini è stato riconosciuto dalla Chiesa come martire. Nato il 23 febbraio 1915 a Pianaccio di Lizzano in Belvedere (Bo), fu ordinato sacerdote nel 1942 e nello stesso anno divenne parroco di Sperticano, nell’Appennino bolognese. Durante la Seconda guerra mondiale rimase accanto alla popolazione, dedicandosi alle opere di misericordia e prestando aiuto a quanti si trovavano nel bisogno. Il 13 ottobre 1944 fu ucciso da un capitano delle SS a San Martino di Caprara. Papa Francesco lo ha ricordato come «parroco zelante nella carità», che non abbandonò il proprio gregge, difendendolo fino all’effusione del sangue.
Si festeggiano anche: san Romolo di Genova, vescovo; la beata Alessandrina Maria da Costa, salesiana; san Fiorenzo di Tessalonica, martire.