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Oggi si commemora il beato Francesco Giovanni Bonifacio

Si festeggiano anche: il beato Ludovico IV, langravio di Turingia; san Paziente di Leone, vescovo; santi Matteo e Gusmeo, martiri
Il beato Francesco Giovanni Bonifacio
Il beato Francesco Giovanni Bonifacio

Beatificato nel 2008 nella cattedrale di Trieste, Francesco Giovanni Bonifacio è stato riconosciuto dalla Chiesa come martire, ucciso in odio alla fede. Nato a Pirano d’Istria il 7 settembre 1912, fu ordinato sacerdote nel 1936 e poi nominato cappellano a Villa Gardossi, dove svolse un intenso apostolato soprattutto tra i giovani. Dopo la guerra, la sua attività pastorale lo rese inviso ai nuovi governanti jugoslavi. L’11 settembre 1946 fu fermato da alcune guardie popolari mentre rientrava verso casa: da allora scomparve. Secondo testimonianze raccolte nel corso delle ricerche, sarebbe stato ucciso e gettato in una foiba. I suoi resti non furono mai ritrovati.

Si festeggiano anche: il beato Ludovico IV, langravio di Turingia; san Paziente di Leone, vescovo; santi Matteo e Gusmeo, martiri.

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