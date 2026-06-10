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Oggi si commemora il beato Eustachio Kugler

Si festeggiano anche: il beato Enrico da Bolzano, laico; san Itamaro, vescovo; san Maurino di Colonia, abate
Il beato Eustachio Kugler
Il beato Eustachio Kugler

Nato a Neuhaus am Regen (Germania) il 15 gennaio 1867, Giuseppe Kugler crebbe in una famiglia modesta, segnato presto dalla morte del padre. Dopo un apprendistato da fabbro e un grave incidente che gli lasciò lesioni permanenti, si avvicinò all’opera caritativa dei Fatebenefratelli a Reichenbach.

Entrò nell’Ordine il 1° gennaio 1893, assumendo il nome di Eustachio, dedicandosi all’assistenza dei malati nelle case di cura bavaresi. Dal 1925 fu superiore provinciale, guidando la costruzione dell’ospedale dei Fatebenefratelli di Ratisbona e affrontando pressioni dal regime nazista. Rimase in carica fino alla morte, avvenuta il 10 giugno 1946. La beatificazione è stata celebrata a Ratisbona il 4 ottobre 2009.

Si festeggiano anche: il beato Enrico da Bolzano, laico; san Itamaro, vescovo; san Maurino di Colonia, abate.

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