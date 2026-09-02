Oggi si celebra sant’Alberto da Pontida

Prima le armi, poi il monastero: l’esistenza di Alberto da Pontida cambiò radicalmente per amore del Vangelo. Nato a Prezzate, nella Bergamasca, da nobile famiglia, fu inizialmente soldato, ma una grave ferita lo spinse ad abbandonare la vita militare. Dopo un pellegrinaggio a Santiago di Compostela, si ritirò a Pontida e nel 1076 donò a Cluny i propri beni, dando origine al monastero di San Giacomo. Successivamente si recò nell’abbazia francese, dove compì il noviziato, quindi tornò come superiore della comunità bergamasca. Nel 1080 promosse anche la fondazione del priorato di Sant’Egidio a Fontanella. Secondo la tradizione, morì a Pontida il 2 settembre 1095.
Si festeggiano anche: il beato Giacomo Friteyre-Durvè, martire; san Giusto di Lione, vescovo; il beato Oliviero Lefevre, martire.