Oggi si celebra santa Petronilla

La vita di santa Petronilla, figura della prima era cristiana, è avvolta da tradizioni discordanti. Le fonti archeologiche confermano solo la sua sepoltura nel cimitero romano di Domitilla, dove un affresco del IV secolo la definisce martire. La Passio di Nereo e Achilleo (V-VI sec.), poco attendibile, la dice figlia di san Pietro e morta per cause naturali. L’associazione con Pietro deriva probabilmente dalla somiglianza dei nomi. Il corpo rimase nelle catacombe fino al 757, quando papa Paolo I lo trasferì nella basilica vaticana. La Francia la venerò come patrona nazionale. È stata raffigurata da artisti di ogni epoca. Il nome deriva dalla gens Petronia e significa «proveniente da luogo pietroso».