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Oggi si celebra santa Ildegarda di Bingen

Si festeggiano anche: santa Colomba di Cordova, martire; san Roberto Bellarmino, dottore della Chiesa; san Lamberto di Maastricht, vescovo e martire
Santa Ildegarda di Bingen
Santa Ildegarda di Bingen

Nata nel 1089 a Bermersheim, in Germania, Ildegarda di Bingen fu monaca benedettina, badessa e mistica. Entrata bambina nel monastero di Disibodenberg, nel 1150 fondò quello di Rupertsberg, presso Bingen, e nel 1165 un secondo monastero a Eibingen. Fin dall’infanzia ebbe esperienze visionarie, che divennero il nucleo delle sue principali opere teologiche e mistiche. Scrisse anche trattati sulle scienze naturali e sulla medicina, componendo inoltre musica sacra e circa quattrocento lettere. Nel 1147 papa Eugenio III la autorizzò a mettere per iscritto le sue visioni e a parlare in pubblico. Da allora Ildegarda predicò in diverse città tedesche. Morì il 17 settembre 1179. È Dottore della Chiesa.

Si festeggiano anche: santa Colomba di Cordova, martire; san Roberto Bellarmino, dottore della Chiesa; san Lamberto di Maastricht, vescovo e martire.

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