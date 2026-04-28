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Oggi si celebra santa Gianna Beretta Molla

Si festeggiano anche: i beati Lucchese e Buonadonna, terziari francescani; san Afrodisio, vescovo; san Primiano, martire
Santa Gianna Beretta Molla
Santa Gianna Beretta Molla

L’esistenza di Gianna Beretta Molla è una testimonianza di fede. Nata a Magenta nel 1922 da famiglia profondamente religiosa, nel 1937 si trasferisce con i genitori a Quinto al Mare, presso Genova. Un ritiro con l’Azione Cattolica, l’anno successivo, rappresenta una svolta nella sua spiritualità. Intraprende poi gli studi in Medicina, laureandosi nel 1949 e specializzandosi in Pediatria. Dal matrimonio con l’ingegnere Pietro Molla nascono tre figli. Alla quarta gravidanza insorgono gravi complicazioni: Gianna sceglie di portare avanti la gestazione, mettendo a rischio la propria vita. Il 21 aprile 1962 nasce la figlia Gianna Emanuela; pochi giorni dopo, Gianna muore. È stata canonizzata nel 2004.

Si festeggiano anche: i beati Lucchese e Buonadonna, terziari francescani; san Afrodisio, vescovo; san Primiano, martire.
 

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