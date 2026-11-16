Oggi si celebra santa Geltrude la Grande

Tra le figure della mistica medievale, spicca santa Geltrude la Grande. Nata il 6 gennaio 1256, non se ne conoscono le origini. A cinque anni entrò nel monastero cistercense di Helfta, in Germania, dove trascorse tutta la vita. Ricevette una formazione approfondita nelle discipline del Trivio e del Quadrivio. Il 27 gennaio 1281 sperimentò una visione mistica che segnò una svolta nella sua esistenza. Da allora si dedicò completamente alla preghiera, alla contemplazione e allo studio delle Sacre Scritture. Tra le sue opere figurano «L'Araldo del divino amore» e gli «Esercizi spirituali». La sua sensibilità contribuì allo sviluppo della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Morì intorno al 17 novembre 1302.
Si festeggiano anche: sant’Agnese di Assisi, vergine; il beato Gherardo di Serradeconti, monaco camaldolese; il beato Simeone, abate di Cava.