Santa Cecilia è una delle figure più antiche del cristianesimo. Secondo la tradizione agiografica, era una giovane nobile romana martirizzata intorno al 230, durante il pontificato di Urbano I. Promessa in sposa al patrizio Valeriano, gli rivelò la propria consacrazione a Cristo, inducendolo a convertirsi. Arrestata, Cecilia venne sottoposta a torture e infine condannata alla decapitazione; sopravvisse per tre giorni alle ferite, prima di morire. Il suo corpo fu sepolto nelle catacombe di San Callisto. Nell'821 papa Pasquale I ne trasferì le reliquie nella basilica a lei dedicata in Trastevere. Dal tardo Medioevo, è venerata come patrona della musica e dei musicisti, a causa di un'interpretazione di un brano della sua Passio.
Si festeggiano anche: san Benigno di Milano, vescovo; il beato Michele Puig, mercedario; il beato Tommaso Reggio, vescovo.