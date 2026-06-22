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Oggi si celebra san Tommaso Moro

Si festeggiano anche: san Paolino da Nola, vescovo; santi Giulio e Aronne, martiri; san Albano d'Inghilterra, martire
San Tommaso Moro
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Tommaso Moro (Thomas More), nato a Londra nel 1478, unì integrità morale e profonda fede. Crebbe vicino ai francescani e ai certosini. Padre di quattro figli, fu parlamentare, diplomatico, giudice, presidente dei Comuni. Nel 1516 pubblicò la celebre Utopia, un’analisi delle derive morali del suo tempo. Nel 1529 divenne Gran Cancelliere, primo laico a ricoprire l’incarico. Quando Enrico VIII avviò la separazione giuridica dalla Santa Sede romana, Moro rifiutò l’Atto di Supremazia, la legge che proclamava il re capo della Chiesa d’Inghilterra. Arrestato nel 1534, difese la libertà della Chiesa e l’indissolubilità del matrimonio. Condannato per alto tradimento, fu decapitato il 6 luglio 1535.

Si festeggiano anche: san Paolino da Nola, vescovo; santi Giulio e Aronne, martiri; san Albano d'Inghilterra, martire.

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