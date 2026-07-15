Oggi si celebra san Pompilio Maria Pirrotti

Pompilio Maria Pirrotti nasce a Montecalvo Irpino (Avellino) nel 1710, in una famiglia nobile. Giovanissimo, sceglie di unirsi agli Scolopi di san Giuseppe Calasanzio. Nel 1727 veste l’abito religioso, professando i voti l’anno successivo. Ordinato sacerdote nel 1734, attraversa l’Italia con una predicazione ardente. La sua devozione al Sacro Cuore e alla Madonna, nutrita da preghiera e atti di carità, segna comunità intere. Oggetto di persecuzioni, anche costretto all’esilio, muore a Campi Salentina (Lecce) il 15 luglio 1766, a 56 anni, consumato dal servizio ai poveri. La Chiesa ne riconoscerà la statura beatificandolo nel 1890 e canonizzandolo nel 1934.
Si festeggiano anche: il beato Bernardo II di Baden, margravio; san Giacomo di Nisibi, vescovo; san Abudemio, martire.