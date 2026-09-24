Oggi si celebra san Pacifico

San Pacifico da San Severino, al secolo Carlo Antonio Divini, nacque a San Severino Marche il 1° marzo 1653. Rimasto presto orfano, fu affidato allo zio materno, arcidiacono della cattedrale. A diciassette anni entrò tra i Frati Minori. Dopo gli studi di filosofia e teologia, fu ordinato sacerdote il 4 giugno 1678. Insegnò filosofia e svolse il ministero della predicazione. Nel 1705 tornò definitivamente nella città natale, dove una salute sempre più fragile lo costrinse a una vita appartata. Si distinse per la penitenza, l’amore della solitudine e la preghiera davanti al Santissimo Sacramento. Morì a San Severino il 24 settembre 1721. Fu canonizzato nel 1839.
Si festeggiano anche: san Gerardo Sagredo, vescovo; san Lupo di Lione, vescovo; il beato Ermanno il Contratto, monaco.