Oggi si celebra san Nicola di Trani, il Pellegrino

Canonizzato nel 1098 e inserito nel Martirologio Romano nel 1748, san Nicola il Pellegrino è una delle figure più originali della santità medievale. Nato in Grecia, visse anni di solitudine prima di mettersi in cammino verso l’Italia portando una croce e ripetendo senza sosta il suo Kyrie Eleison, l’invocazione greca che significa “Signore, abbi misericordia”. Quel grido breve e incessante divenne la sua predicazione. Attraversò la Puglia da Otranto a Taranto fino a Trani, dove giunse nel 1094, morendovi appena quindici giorni dopo. La sua fama di santità alimentò subito la devozione popolare. La spettacolare cattedrale di Trani fu costruita in suo onore. Il nome Nicola, dal greco Nikòlaos, significa “vincitore del popolo”.