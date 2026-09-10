Oggi si celebra san Nicola da Tolentino

Nicola da Tolentino, sacerdote agostiniano, nacque nel 1245 a Sant’Angelo in Pontano, nelle Marche, in seguito a un voto dei genitori a san Nicola di Bari. Adolescente, entrò tra gli Eremitani di Sant’Agostino e, dopo l’ordinazione sacerdotale, fu destinato a diversi conventi marchigiani. Nel 1275 giunse a Tolentino. Alla rigorosa vita ascetica unì un’intensa attività pastorale, dedicandosi alla predicazione, alle confessioni e all’assistenza ai poveri. Dopo la morte, avvenuta il 10 settembre 1305, numerose testimonianze di miracoli furono raccolte nel processo di canonizzazione, avviato da Giovanni XXII nel 1325. La tradizione gli attribuisce una particolare attenzione per le anime del Purgatorio, di cui è patrono.
Si festeggiano anche: san Nemesio di Alessandria, martire; il beato Giuseppe di S. Giacinto, martire; santa Sura, martire.