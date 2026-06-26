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Oggi si celebra san Josemaria Escrivá de Balaguer

Si festeggiano anche: san Rodolfo, vescovo; san Davide di Salonicco, eremita; la beata Maria Giuseppina di Gesù Crocifisso, carmelitana
San Josemaria Escrivá de Balaguer
San Josemaria Escrivá de Balaguer

Josemaría Escrivá de Balaguer fu una delle voci più innovative della spiritualità del Novecento, capace di mostrare che la santità può fiorire nella vita ordinaria. Nacque a Barbastro, cittadina nel nord della Spagna, il 9 gennaio 1902. Entrò in seminario nel 1918 e fu ordinato sacerdote nel 1925. A Madrid, dal 1927, svolse un’intensa attività pastorale tra poveri, malati e studenti. Nel 1928 fondò l’Opus Dei, seguìto, nel 1930, dall’avvio dell’apostolato femminile. Nel 1943 istituì la Società Sacerdotale della Santa Croce. Dal 1946 visse a Roma, guidando l’espansione mondiale della sua opera. Morì il 26 giugno 1975. Fu beatificato nel 1992 e canonizzato nel 2002.

Si festeggiano anche: san Rodolfo, vescovo; san Davide di Salonicco, eremita; la beata Maria Giuseppina di Gesù Crocifisso, carmelitana.

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