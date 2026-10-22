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Oggi si celebra san Giovanni Paolo II

Si festeggiano anche: san Donato di Fiesole, vescovo; san Bertario di Montecassino, abate; santi Filippo ed Ermete, martiri
San Giovanni Paolo II
San Giovanni Paolo II

Canonizzato da papa Francesco il 27 aprile 2014, san Giovanni Paolo II nacque il 18 maggio 1920 a Wadowice, in Polonia, con il nome di Karol Józef Wojtyła. Ordinato sacerdote il 1° novembre 1946, fu nominato arcivescovo di Cracovia nel 1964 e creato cardinale nel 1967. Eletto pontefice il 16 ottobre 1978, iniziò solennemente il ministero petrino il 22 ottobre: da qui, la sua memoria liturgica in data odierna. Il suo pontificato, durato quasi ventisette anni, fu segnato da numerosi viaggi apostolici e dall'impegno per il dialogo ecumenico e interreligioso. Promosse la nuova evangelizzazione e istituì le Giornate mondiali della Gioventù. Il suo magistero accompagnò le profonde trasformazioni dell'Europa orientale e il declino dei regimi comunisti. Morì il 2 aprile 2005.

Si festeggiano anche: san Donato di Fiesole, vescovo; san Bertario di Montecassino, abate; santi Filippo ed Ermete, martiri.

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