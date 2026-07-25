Oggi si celebra san Giacomo il Maggiore Apostolo

Giacomo il Maggiore, patrono della Spagna, fu uno dei Dodici apostoli. Figlio di Zebedeo e Maria Salomè, era pescatore in Galilea. Chiamato da Gesù, abbandonò il lavoro per seguirlo. Secondo la tradizione, fu martirizzato per ordine di Agrippa I tra il 42 e il 44 d.C. La leggenda vuole che dopo la morte di Cristo abbia evangelizzato la Spagna. Nel IX secolo la sua presunta tomba fu ritrovata in Galizia: nel luogo del rinvenimento sorse la cattedrale di Santiago de Compostela, nome derivato da Sancti Jacobi e Campus Stellae. Il Cammino di Santiago, percorso di pellegrinaggio, è diventato meta conosciuta in tutto il mondo. Giacomo appare in pittura come pellegrino, con bastone, cappello e conchiglia.
Si festeggiano anche: san Cristoforo, martire; santi Giustino, Fiorenzo, Felice e Giusta, martiri; santa Eugenia, martire.