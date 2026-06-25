Oggi si celebra san Domenico Henares

Domenico Henares affrontò il martirio dopo quasi cinquant’anni di missione in Vietnam, senza mai arretrare di fronte alle persecuzioni. Nato a Baena il 19 dicembre 1765, entrò tra i Domenicani nel 1783 e partì per il Tonchino nel 1785. Ordinato sacerdote nel 1789, divenne pro‑vicario nel 1798, vicario generale nel 1799 e vescovo coadiutore nel 1800, ricevendo l’ordinazione episcopale nel 1803. Durante le violenze del re Minh‑Manh continuò a servire le comunità cristiane insieme al catechista Francesco Chiéu. Arrestato, professò pubblicamente la propria fede e fu condannato come “maestro di falsa religione”. Venne decapitato nel 1838, poco dopo il suo catechista, che rifiutò di calpestare la croce. Fu canonizzato nel 1988 da Giovanni Paolo II.
Si festeggiano anche: il beato Giovanni di Spagna, monaco; san Prospero d'Aquitania, monaco; san Adalberto, diacono.