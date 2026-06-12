Oggi si celebra il beato Renato Giraudet

Beatificato il 13 dicembre 2025, Renato (René) Giraudet è ricordato come uno dei sacerdoti che furono coraggiosamente vicini ai lavoratori forzati francesi nella Germania nazista. Nato a Luçon il 4 dicembre 1907, fu ordinato sacerdote nel 1931. Scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, partì per la Germania sotto copertura, per esercitare il ministero sacramentale tra gli operai deportati dai nazisti. A Berlino svolse vari impieghi mentre impartiva clandestinamente confessioni, comunioni e battesimi. Identificato, fu arrestato dalla Gestapo nel 1944. Deportato a Sachsenhausen e poi a Bergen‑Belsen, vi contrasse il tifo. Liberato e rimpatriato in condizioni gravissime, morì il 12 giugno 1945.
Si festeggiano anche: il beato Corrado da Maleville, mercedario; il beato Guido da Cortona, sacerdote; sant’Onofrio, eremita.