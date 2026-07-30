Oggi si celebra il beato Giuseppe Frías Ruiz

Beatificato il 26 febbraio 2022 nella cattedrale di Granada, Giuseppe Frías Ruiz è uno dei sedici martiri dell'arcidiocesi di Granada, uccisi in odio alla fede cattolica durante la guerra civile spagnola. Nato il 20 aprile 1902 a Comares, nella provincia di Málaga, compì gli studi ecclesiastici nei seminari di Málaga e Granada, ricevendo l'ordinazione sacerdotale nel 1929. Destinato come vicario coadiutore ad Alhama de Granada, si fece apprezzare per lo zelo pastorale, la dedizione al sacramento della Penitenza e l'accompagnamento spirituale dei fedeli. Arrestato il 27 luglio 1936, affrontò la persecuzione senza venir meno alla propria fede. Venne fucilato tre giorni dopo, il 30 luglio, sulla strada tra Loja e Alhama de Granada.
Si festeggiano anche: santa Angelina, despota di Serbia; il beato Arnaldo Amalrico, vescovo; san Leopoldo Mandic, sacerdote.