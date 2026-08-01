Oggi si celebra il beato Giovanni Bufalari da Rieti

Nel 1832 papa Gregorio XVI confermò il culto del beato Giovanni Bufalari da Rieti, religioso agostiniano ricordato per la sua brevissima ma feconda testimonianza di fede. Nato intorno al 1318 probabilmente ad Amelia (Terni), entrò in giovanissima età nell'Ordine degli Eremitani di Sant'Agostino e fu destinato al convento di Rieti.
Pur non essendo sacerdote, si dedicò con instancabile generosità all'assistenza degli ammalati, dei poveri e degli ospiti, distinguendosi per umiltà, letizia e spirito di servizio. Le antiche cronache gli attribuiscono anche numerosi prodigi, sia durante la vita che dopo la morte. Si spense probabilmente nel 1336, a soli diciassette anni, lasciando una fama di santità.
Si festeggiano anche: sant’Alfonso Maria de' Liguori, vescovo e dottore della Chiesa; il beata Nicola de la Torre Merino, martire; san Leo di Montefeltro, vescovo.