Beatificato da Giovanni Paolo II nel 2003, Giacomo Alberione fu tra i primi a comprendere che l'evangelizzazione doveva passare anche da giornali, libri, cinema, radio e tv. Nato il 4 aprile 1884 a San Lorenzo di Fossano (Cuneo) e morto a Roma il 26 novembre 1971, fu ordinato sacerdote nel 1907. La sua intuizione maturò dopo un’adorazione eucaristica nella notte tra il 31 dicembre 1900 e il 1° gennaio 1901, quando avvertì la chiamata a servire la Chiesa attraverso i nuovi mezzi offerti dall'ingegno umano.
Nel 1914 fondò ad Alba la Pia Società San Paolo e nel 1915, con Teresa Merlo, la Congregazione delle Figlie di San Paolo. Tra le iniziative editoriali legate al suo apostolato figurano Vita Pastorale, nata nel 1912, e Famiglia Cristiana, fondata nel 1931.
Si festeggiano anche: san Bellino di Padova, vescovo; la beata Delfina di Signe, vedova; san Siricio, papa.