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Oggi si celebra il beato Enrico Saiz Aparicio

Si festeggiano anche: Santi Eleuterio e compagni di Nicomedia, martiri; san Beregiso, abate; il beato Francesco Carceller Galindo, martire
Beato Enrico Saiz Aparicio
Beato Enrico Saiz Aparicio

Enrico Saiz Aparicio nacque nel 1889 a Ubierna, in Spagna. Salesiano di Don Bosco, fu ordinato sacerdote nel 1918 e svolse il ministero educativo in diverse case della congregazione. Fu direttore a Salamanca e quindi del collegio salesiano di Carabanchel Alto, presso Madrid. Durante la persecuzione religiosa in Spagna rimase accanto ai giovani e ai confratelli affidati alla sua responsabilità.

Ucciso dai miliziani il 2 ottobre 1936 a Carabanchel, venne beatificato da papa Benedetto XVI nel 2007, con altre 62 vittime delle atrocità della Guerra Civile. La Chiesa lo venera come martire della fede e testimone della vocazione salesiana.

Si festeggiano anche: Santi Eleuterio e compagni di Nicomedia, martiri; san Beregiso, abate; il beato Francesco Carceller Galindo, martire.

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