Oggi si celebra il beato Alfredo Ildefonso Schuster

Alfredo Ildefonso Schuster fu pastore instancabile, ma anche studioso di liturgia, archeologia e storia monastica. Nato a Roma il 18 gennaio 1880, entrò tra i Benedettini cassinesi e fu ordinato sacerdote nel 1904. Nel 1918 divenne abate di San Paolo fuori le Mura e nel 1929 Pio XI lo nominò arcivescovo di Milano, creandolo cardinale. Alla guida della diocesi ambrosiana compì cinque visite pastorali. Durante la Seconda guerra mondiale si impegnò per proteggere la popolazione milanese. Nell’aprile 1945 fu intermediario nelle fallite trattative per la resa tra Mussolini e il Comitato di liberazione nazionale dell’Alta Italia. Morì il 30 agosto 1954. Giovanni Paolo II lo proclamò beato il 12 maggio 1996.
Si festeggiano anche: san Teodosio di Oria, vescovo; santa Gaudenzia, martire; san Pammacchio, senatore.