Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere
Salute e benessereUniversità

All’Università di Brescia si parla di medicina delle migrazioni

Il congresso nazionale della Simm è in programma da oggi, mercoledì 20, a sabato 23 maggio al dipartimento di Giurisprudenza
La sede del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia - Foto di Eden
La sede del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia - Foto di Eden

L’Università di Brescia ospita il congresso nazionale della Società italiana di medicina delle migrazioni (Simm) intitolato «L’Italia di domani tra nuove generazioni, disuguaglianze e la salute come bene comune».

I temi

Gli incontri – che si terranno da oggi, mercoledì 20 maggio, fino a sabato 23 maggio nel dipartimento di Giurisprudenza – tratteranno una tematica sociale tra le più rilevanti del nostro tempo: le migrazioni ed il diritto equo alla salute.

Al centro del congresso ci saranno i principali temi legati alla salute dei migranti e alle trasformazioni sociali e demografiche del Paese, con particolare attenzione alla crescita delle disuguaglianze sociali e alle prospettive del Servizio sanitario nazionale. «Il filo conduttore sarà la riflessione sulle nuove generazioni che contribuiranno al futuro del nostro Paese e, anche per questo è obbligo e necessità assicurare salute fisica e psichica, prevenzione sanitaria, integrazione scolastica, sociale e lavorativa» afferma il Rettore Francesco Castelli.

Il programma

La sessione di apertura in programma mercoledì 20 maggio prevede alle 16 la lettura magistrale su Etica e deontologia medica del Dott. Filippo Anelli, Presidente nazionale della Federazione degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo).

Sottolinea Marco Mazzetti, presidente della Simm: «Proprio su alcuni temi etici legati all’immigrazione il medico è chiamato ad azioni che vanno oltre la cura, evidenziando questioni che non possono essere trattate con superficialità o strumentalizzate».

A seguire ci saranno le relazioni introduttive sul Patto europeo e diritti dei migranti tenuta del prof. Luca Masera (Ordinario di Diritto Penale della Università di Brescia) e sul ruolo sociale dei migranti di seconda generazione a cura della Prof.ssa Laura Zanfrini (Ordinario di Sociologia delle Migrazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore), con la moderazione del Rettore Francesco Castelli e del Presidente della Simm Marco Mazzetti. Il congresso prosegue nei giorni successivi affrontando la complessa tematica del futuro della «Sanità pubblica: il futuro del Ssn tra realtà, desideri e fattibilità». 

Durante il congresso verranno approfondite anche le sfide medico-sanitarie connesse alla transizione epidemiologica a cui i migranti vanno incontro nelle società occidentali e la necessità che ogni politica sanitaria debba basarsi su solide basi scientifiche e non ideologiche. Se ne parlerà con alcuni dei rappresentanti di alto livello della Organizzazione mondiale della sanità (Dott. Santino Severoni, Direttore della Unità di Salute e Migrazioni), della Fondazione Gimbe (Il Presidente Dott. Nino Cartabellotta) e della Società italiana di Medicina tropicale e salute globale (Il Presidente Dott. Guido Calleri).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Università degli Studi di Bresciasanità pubblicamigrantiBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...