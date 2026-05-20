All’Università di Brescia si parla di medicina delle migrazioni

Al centro del congresso ci saranno i principali temi legati alla salute dei migranti e alle trasformazioni sociali e demografiche del Paese, con particolare attenzione alla crescita delle disuguaglianze sociali e alle prospettive del Servizio sanitario nazionale. «Il filo conduttore sarà la riflessione sulle nuove generazioni che contribuiranno al futuro del nostro Paese e, anche per questo è obbligo e necessità assicurare salute fisica e psichica, prevenzione sanitaria, integrazione scolastica, sociale e lavorativa» afferma il Rettore Francesco Castelli.

Il programma

La sessione di apertura in programma mercoledì 20 maggio prevede alle 16 la lettura magistrale su Etica e deontologia medica del Dott. Filippo Anelli, Presidente nazionale della Federazione degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo).

Sottolinea Marco Mazzetti, presidente della Simm: «Proprio su alcuni temi etici legati all’immigrazione il medico è chiamato ad azioni che vanno oltre la cura, evidenziando questioni che non possono essere trattate con superficialità o strumentalizzate».

A seguire ci saranno le relazioni introduttive sul Patto europeo e diritti dei migranti tenuta del prof. Luca Masera (Ordinario di Diritto Penale della Università di Brescia) e sul ruolo sociale dei migranti di seconda generazione a cura della Prof.ssa Laura Zanfrini (Ordinario di Sociologia delle Migrazioni della Università Cattolica del Sacro Cuore), con la moderazione del Rettore Francesco Castelli e del Presidente della Simm Marco Mazzetti. Il congresso prosegue nei giorni successivi affrontando la complessa tematica del futuro della «Sanità pubblica: il futuro del Ssn tra realtà, desideri e fattibilità».

Durante il congresso verranno approfondite anche le sfide medico-sanitarie connesse alla transizione epidemiologica a cui i migranti vanno incontro nelle società occidentali e la necessità che ogni politica sanitaria debba basarsi su solide basi scientifiche e non ideologiche. Se ne parlerà con alcuni dei rappresentanti di alto livello della Organizzazione mondiale della sanità (Dott. Santino Severoni, Direttore della Unità di Salute e Migrazioni), della Fondazione Gimbe (Il Presidente Dott. Nino Cartabellotta) e della Società italiana di Medicina tropicale e salute globale (Il Presidente Dott. Guido Calleri).