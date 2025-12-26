Tumori: scende l’incidenza nei maschi, sale per le femmine

Nel 2024, in Italia, sono state 390.100 le nuove diagnosi di tumore. Il dato è in linea con l’anno precedente. Il trend, però, potrebbe diminuire. Ipotesi, questa, «supportata, oltre che dalla costante decrescita demografica della popolazione italiana, anche dalla diminuzione dei tassi di incidenza negli uomini». Secondo l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc), per tutti i tumori il tasso di incidenza nei maschi è diminuito, al contrario è aumentato per le femmine. Da qui «la necessità di investire sulla prevenzione primaria dei tumori».

Emerge dalla quindicesima edizione de «I numeri del cancro in Italia 2025», pubblicazione (presentata nei giorni scorsi) alla quale hanno lavorato l’Associazione italiana di Oncologia medica (Aiom), Airtum (Associazione italiana registri tumori), Fondazione Aiom, Osservatorio nazionale Screening (Ons), Passi (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in italia), Passi d’Argento e la Società italiana di anatomia patologica e di citologia diagnostica.

Il report mette in luce anche che un calo del 9% dei decessi per tumore negli ultimi 10 anni (nel Bresciano sono stati 270 nel 2022, dato Istat). Un trend ancora più marcato nei casi in cui ad essere colpiti sono il polmone (-24%) e il colon-retto (-13%). Dati migliori rispetto alla media europea, come quelli della sopravvivenza a cinque anni per i tumori alla mammella, colon-retto e polmone. Ponendo l’accento sul tumore al seno emerge che lo screening, in Italia, ha registrato un aumento delle adesioni fino a raggiungere quota 50%.

Brescia

Nel territorio di Ats Brescia la situazione va meglio: questo è il programma con il più alto tasso di adesione (66% nel 2024). È rivolto - ricordiamo - alle donne di età compresa fra 45 e 74 anni (in altre regioni scatta dai 50 anni). Si sono sottoposte al test (una mammografia bilaterale) 85.080 bresciane nel 2024, 83.202 l’anno prima (62% del target) e 74.459 nel 2021 (73%). A seguito di questo screening (e degli accertamenti di secondo e terzo livello richiesti) sono stati identificati 421 tumori maligni nel 2021, 367 nel 2022 e 353 nel 2023 (il dato 2024 non è ancora disponibile).

Informazioni

Per informazioni sugli screening di Ats c’è il numero verde 800 077040 attivo dal lunedì al venerdì (8.30-12.30) o scrivere a centro.screening@ats-brescia.it.