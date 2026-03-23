Tumore alla tiroide, al Civile un microcarcinoma trattato senza bisturi

Per la prima volta agli Spedali Civili di Brescia è stata utilizzata la termoablazione per trattare un microcarcinoma della tiroide. A eseguire l’intervento, nei giorni scorsi, è stato il professor Carlo Cappelli, responsabile della struttura semplice dipartimentale di endocrinologia dell’Asst Spedali Civili e docente dell’Università degli Studi di Brescia. La procedura ha riguardato un nodulo tiroideo maligno di piccole dimensioni, trattato senza ricorrere alla chirurgia tradizionale.

La tecnica

La termoablazione è una tecnica mini-invasiva che consente di distruggere selettivamente il tessuto del nodulo attraverso il calore. L’intervento avviene sotto guida ecografica: un ago sottile viene inserito nella tiroide e rilascia energia a radiofrequenza, che provoca la necrosi del tessuto malato. Nel tempo il nodulo tende a ridursi progressivamente.

L'equipe di Endocrinologia

Tra i vantaggi indicati dagli specialisti ci sono l’assenza di incisioni chirurgiche, la mancanza di cicatrici visibili e tempi di recupero rapidi. La procedura viene eseguita in anestesia locale e non richiede l’utilizzo della sala operatoria.

Secondo la direzione dell’azienda ospedaliera, l’introduzione di questa metodica amplia le possibilità terapeutiche per i pazienti. «Nessuna incisione, nessun segno e tempi brevi: è un salto di qualità nella nostra offerta», ha dichiarato il direttore generale Luigi Cajazzo, sottolineando il ruolo della struttura di endocrinologia come punto di riferimento a livello nazionale e il valore degli investimenti in tecnologie e competenze.

Dal punto di vista clinico, la termoablazione è già utilizzata da anni per il trattamento dei noduli tiroidei benigni sintomatici. Le più recenti indicazioni internazionali, come quelle dell’American Thyroid Association, ne prevedono l’impiego anche in casi selezionati di microcarcinoma papillare della tiroide, come alternativa alla chirurgia, in pazienti attentamente valutati. «Si tratta di una frontiera avanzata della medicina», ha spiegato Cappelli, evidenziando come la tecnica sia considerata efficace e sicura in contesti specifici.