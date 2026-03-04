Giornale di Brescia
Salute e benessere

Tumore alla mammella, via agli incontri nelle Case di comunità

Barbara Bertocchi
Sono diciassette e li organizza fino a novembre l’Asst Spedali Civili per fare prevenzione e diffondere corretti stili di vita
A Rezzato una delle Case di comunità che fanno riferimento alla Asst Spedali Civili
Una «Maratona della prevenzione del tumore della mammella» per portare informazione e consapevolezza direttamente sul territorio. L’iniziativa, promossa dall’Asst Spedali Civili, prevede diciassette incontri pomeridiani in programma da marzo a novembre principalmente nelle Case della comunità.

Gli appuntamenti, a ingresso gratuito, sono aperti a donne e uomini di ogni età con l’obiettivo di rendere la prevenzione oncologica sempre più accessibile e vicina alle persone. Il progetto è realizzato dalla Breast Unit aziendale in collaborazione con la funzione aziendale Home visiting e promozione salute.

Il programma

L’elenco completo degli appuntamenti è disponibile sul sito della Asst. Durante gli incontri i cittadini potranno partecipare a momenti educativi e informativi sul tumore della mammella, attività di sensibilizzazione sugli stili di vita corretti e l’importanza dell’autopalpazione e usufruire di visite e consulenze senologiche.
Dalla Asst ricordano che il carcinoma della mammella è la neoplasia più frequente nella popolazione femminile. La prevenzione è uno strumento fondamentale per ridurre la mortalità, migliorare la prognosi e la qualità di vita e favorire la sostenibilità del sistema sanitario.

La missione

In questo contesto, le Case di Comunità diventano luoghi strategici per diffondere una cultura della prevenzione e intercettare anche le fasce di popolazione che più difficilmente accedono ai percorsi tradizionali di screening. «Attraverso questo progetto - commenta Enrico Burato, direttore sociosanitario della Asst Spedali Civili -, la Asst rafforza il proprio impegno nella prevenzione territoriale, promuovendo una sanità di prossimità all’interno delle comunità per trasmettere un messaggio chiaro: la prevenzione non ha età, non ha genere e riguarda tutti».

Argomenti
Obiettivo salutedonneprevenzionetumore al senoBrescia
