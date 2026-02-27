Trapiantato il cuore a una bimba di 11 mesi: è in ospedale dalla nascita

Nella mattina del 24 febbraio scorso, l'équipe cardiochirurgica dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, guidata da Giovanni Battista Luciani, ha trapiantato il cuore a una bambina di 11 mesi e 8 chili di peso, ricoverata all'ospedale di Borgo Trento da quando è nata per una cardiomiopatia dovuta alla mutazione genetica di una proteina cardiaca.

L'eccezionalità del trapianto sta proprio nell'età (sotto i 12 mesi) e nel peso (sotto i 10 chili) della ricevente: si tratta del primo di questo genere che viene fatto a Verona e fra i pochi in Italia. La terapia medica intrapresa dalla bimba subito dopo la nascita per via di una forte aritmia incompatibile con la vita ha avuto necessità di un ulteriore aiuto con l'impianto di un dispositivo che supportasse la parte sinistra del cuore.

Da settembre, è stata in terapia intensiva cardio aiutata dal «Berlin heart», il dispositivo di assistenza ventricolare Vad (apparecchiatura con un costo di gestione giornaliero di circa 300 euro), così da crescere di peso in attesa del trapianto.

Quando, nella notte fra il 23 e il 24, è arrivata la notizia del donatore compatibile con età e peso della bimba, l'équipe di Luciani è partita per effettuare il prelievo dell'organo. Tornata nelle sale operatorie di Borgo Trento, ha quindi effettuato l'intervento chirurgico togliendo il Berlin heart e impiantando il cuore nuovo. Un'operazione durata quattro ore.

La piccola è stata estubata stamattina e ha una assistenza meno invasiva nel reparto di Terapia intensiva Cardiotoraco vascolare, dove rimarrà ancora qualche settimana prima di essere trasferita alle degenze pediatriche per la stabilizzazione della terapia farmacologica. L'Uoc Cardiochirurgia di Verona è dal 1994 attiva nei trapianti di cuore e con 35 interventi nel 2025 è stato il più alto numero nel nord Italia. La trapiantologia pediatrica è iniziata 4 anni fa, finora sono 8 i piccoli pazienti trapiantati e 4 in attesa dell'organo.