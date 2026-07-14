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Salute e benessere
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Inviato de «Le Iene» morso da una zecca e curato a Gavardo

È Stefano Corti. Lo conferma Asst Garda sui social: «Troppo spesso la sanità fa notizia solo per le difficoltà quotidiane, ma la realtà è fatta di professionisti che, ogni giorno e con immensa dedizione, lavorano dietro le quinte per la salute di tutti noi»
Lo storico inviato della trasmissione tivù
Lo storico inviato della trasmissione tivù

Lo storico inviato de «Le Iene» Stefano Corti è stato punto da una zecca durante un viaggio in Sudafrica e, al rientro in Italia, sottoposto alle cure della Asst Garda.

A renderlo noto, attraverso un post pubblicato su Instagram, è la stessa Azienda sociosanitaria territoriale a cui fa capo l’ospedale di Gavardo che ha seguito Corti. 

«Troppo spesso la sanità fa notizia solo per le difficoltà quotidiane, ma la realtà è fatta di professionisti che, ogni giorno e con immensa dedizione, lavorano dietro le quinte per la salute di tutti noi», è il messaggio della Asst guidata da Roberta Chiesa

Il morso della zecca ha causato a Corti un’infezione batterica (rickettsiosi) che lui stesso ha raccontato in questi giorni sui social facendo riferimento a brividi e febbre alta e ringraziando il personale sanitario. «A Stefano – scrive ancora la Asst – vanno i nostri migliori auguri di pronta e completa guarigione».

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