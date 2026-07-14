Inviato de «Le Iene» morso da una zecca e curato a Gavardo

È Stefano Corti. Lo conferma Asst Garda sui social: «Troppo spesso la sanità fa notizia solo per le difficoltà quotidiane, ma la realtà è fatta di professionisti che, ogni giorno e con immensa dedizione, lavorano dietro le quinte per la salute di tutti noi»

14 luglio 2026 1 ' di lettura