Inviato de «Le Iene» morso da una zecca e curato a Gavardo

Lo storico inviato de «Le Iene» Stefano Corti è stato punto da una zecca durante un viaggio in Sudafrica e, al rientro in Italia, sottoposto alle cure della Asst Garda.
A renderlo noto, attraverso un post pubblicato su Instagram, è la stessa Azienda sociosanitaria territoriale a cui fa capo l’ospedale di Gavardo che ha seguito Corti.
«Troppo spesso la sanità fa notizia solo per le difficoltà quotidiane, ma la realtà è fatta di professionisti che, ogni giorno e con immensa dedizione, lavorano dietro le quinte per la salute di tutti noi», è il messaggio della Asst guidata da Roberta Chiesa.
Il morso della zecca ha causato a Corti un’infezione batterica (rickettsiosi) che lui stesso ha raccontato in questi giorni sui social facendo riferimento a brividi e febbre alta e ringraziando il personale sanitario. «A Stefano – scrive ancora la Asst – vanno i nostri migliori auguri di pronta e completa guarigione».