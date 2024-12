Sigala: «In aumento i superbatteri resistenti agli antibiotici»

La docente di Farmacologia all’Università di Brescia sottolinea l’importanza dell’utilizzo «ragionato» di questi farmaci e dell’aderenza alla terapia

L'Italia è tra i paesi con il consumo più alto di antibiotici - © www.giornaledibrescia.it

Già ora, in Italia, è all’origine di 11mila decessi l’anno. Per l’Oms nel 2050 potrebbe provocare 39 milioni di morti nel mondo. È la diffusione di batteri resistenti agli antibiotici, un’emergenza che, come dichiara l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), va affrontata con misure urgenti di prevenzione e controllo. Antibioticoresistenza, l'Italia prima in Ue,12mila morti anno Il piano «L’Italia è tra i Paesi con il consumo più alto di antibiotici soprattutto in ambito pediatrico e tra gli anzian