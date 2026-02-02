Giornale di Brescia
Abbonati
Salute e benessere

Quanto tempo trascorrono i bambini davanti agli schermi

Per approfondire il tema due serate – il 12 e 17 febbraio – promosse da Cascina Ospitale a Rezzato e dalla Cooperativa Scalabrini Bonomelli Onlus. Ingresso gratuito con prenotazione
Una bambina con il cellulare
Una bambina con il cellulare
AA

Quanto tempo trascorrono davvero i bambini davanti a smartphone, tablet e televisione? E quali conseguenze può avere l’uso quotidiano degli schermi sul loro sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale?

A queste domande prova a rispondere il doppio appuntamento «Un’infanzia al telefono – Schermi, bambini e benessere», promosso da Cascina Ospitale e dalla Cooperativa Scalabrini Bonomelli Onlus.

Gli incontri, gratuiti e aperti a genitori, educatori e cittadini, si tengono nella Sala Colonne di Cascina Ospitale, a Rezzato. Il percorso è articolato in due serate, entrambe con inizio alle 20.45.

La prima, in programma il 12 febbraio, dal titolo «Capire il fenomeno», è dedicata all’analisi dei dati e agli esempi concreti per comprendere la portata del rapporto tra bambini e dispositivi digitali.

La seconda, il 17 febbraio, «Agire nella quotidianità», è invece pensata per offrire strumenti pratici e immediatamente applicabili nella vita familiare. Entrambi gli incontri iniziano alle 20.45.

A guidare il confronto saranno il dottor Bocci, psicologo psicoterapeuta e relatore degli incontri, e il dottor Bonera, pedagogista, che modererà le serate. L’obiettivo è proporre una lettura multidisciplinare, fondata su basi scientifiche, del rapporto tra infanzia e tecnologia.

L’iniziativa rientra nel ciclo «Incontri tra le Colonne – Pensiero, educazione, speranza», un progetto che punta a rendere Cascina Ospitale un punto di riferimento culturale e sociale per la comunità. L’evento gode del patrocinio della Città di Rezzato e del sostegno di Fraternità Sistemi.

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti, con prenotazione consigliata. Durante la serata sarà inoltre aperto il pub di Cascina Ospitale per chi desidera fermarsi prima o dopo gli incontri.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
infanziatecnologiaRezzato
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario