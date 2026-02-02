Quanto tempo trascorrono i bambini davanti agli schermi

Quanto tempo trascorrono davvero i bambini davanti a smartphone, tablet e televisione? E quali conseguenze può avere l’uso quotidiano degli schermi sul loro sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale?

A queste domande prova a rispondere il doppio appuntamento «Un’infanzia al telefono – Schermi, bambini e benessere», promosso da Cascina Ospitale e dalla Cooperativa Scalabrini Bonomelli Onlus.

Gli incontri, gratuiti e aperti a genitori, educatori e cittadini, si tengono nella Sala Colonne di Cascina Ospitale, a Rezzato. Il percorso è articolato in due serate, entrambe con inizio alle 20.45.

La prima, in programma il 12 febbraio, dal titolo «Capire il fenomeno», è dedicata all’analisi dei dati e agli esempi concreti per comprendere la portata del rapporto tra bambini e dispositivi digitali.

La seconda, il 17 febbraio, «Agire nella quotidianità», è invece pensata per offrire strumenti pratici e immediatamente applicabili nella vita familiare. Entrambi gli incontri iniziano alle 20.45.

A guidare il confronto saranno il dottor Bocci, psicologo psicoterapeuta e relatore degli incontri, e il dottor Bonera, pedagogista, che modererà le serate. L’obiettivo è proporre una lettura multidisciplinare, fondata su basi scientifiche, del rapporto tra infanzia e tecnologia.

L’iniziativa rientra nel ciclo «Incontri tra le Colonne – Pensiero, educazione, speranza», un progetto che punta a rendere Cascina Ospitale un punto di riferimento culturale e sociale per la comunità. L’evento gode del patrocinio della Città di Rezzato e del sostegno di Fraternità Sistemi.

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti, con prenotazione consigliata. Durante la serata sarà inoltre aperto il pub di Cascina Ospitale per chi desidera fermarsi prima o dopo gli incontri.