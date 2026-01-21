A «Obiettivo salute» si parla di cuore e di cure sempre più avanzate

Torna stasera alle 20.30 in diretta su Teletutto «Obiettivo salute», il programma di approfondimento medico-scientifico condotto da Daniela Affinita. La puntata sarà dedicata alle patologie cardiache più diffuse, dallo scompenso cardiaco alle aritmie, con un focus sulla fibrillazione atriale, sulle terapie innovative, sui dispositivi impiantabili e sul ruolo della telemedicina nella presa in carico dei pazienti. In studio tre specialisti dell’Asst Garda: il dottor Luca Bontempi, direttore della cardiologia di Desenzano, il professor Enrico Vizzardi, direttore della cardiologia di Gavardo e il dottor Carlo Ferretti della cardiologia dell’ospedale di Manerbio.

Di cosa si parlerà

Si parlerà di scompenso cardiaco e perché è in costante aumento, di quali sintomi non vanno sottovalutati, dell’importanza della diagnosi precoce, delle opzioni terapeutiche disponibili e del contributo delle nuove tecnologie nel monitoraggio a distanza dei pazienti. E poi di aritmie cardiache, fibrillazione atriale, procedure di ablazione, fino all’utilizzo di pacemaker e defibrillatori di ultima generazione.

Un’occasione per informare il pubblico su malattie che colpiscono un numero sempre maggiore di persone, ma che possono essere gestite in modo sempre più efficace grazie ai progressi della cardiologia moderna. È possibile intervenire in diretta: Whattsapp 3668322742, numero verde 800293120.