Luci blu sulla sindrome di Angelman: 26 casi nel Bresciano
La città si illumina di blu per accendere i riflettori sulla sindrome di Angelman e sensibilizzare la popolazione su una malattia genetica rara che colpisce 26 persone nel Bresciano e un centinaio in Lombardia. Su richiesta di Fast Italia, l’associazione che riunisce le famiglie dei pazienti, nelle recenti serate dedicate alla consapevolezza sono stati illuminati di blu Palazzo Loggia, il Broletto e l’Ospedale Civile.
Un gesto simbolico, ma dal forte valore comunicativo, per richiamare l’attenzione su una patologia – dovuta a un difetto nella copia materna del gene UBE3A – che può comportare un ritardo nello sviluppo e gravi danni neurologici.
Fast Italia, ricordiamo, è molto attiva anche sul territorio provinciale, per ribadire l’importanza di fare rete tra istituzioni, famiglie e comunità scientifica per garantire percorsi di presa in carico sempre più efficaci.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Buongiorno Brescia
La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.