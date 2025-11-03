Alla «Liver Unit» di Gavardo seguiti 14 trapianti di fegato in due anni

Una rete che raccorda gli ospedali territoriali ai centri specializzati di terzo livello, quelli dove si effettuano i trapianti di organi. È la rete di cui fanno parte i presidi di Gavardo e di Manerbio, che due anni fa hanno promosso al loro interno una Liver Unit, ossia un’unità operativa che si occupa di seguire da vicino i pazienti, prima e dopo il trapianto.

«Da oltre venticinque anni, in verità, il reparto di Medicina interna del nostro ospedale si distingue per l’attenzione in questo ambito - spiegano a Gavardo -, e già in passato erano stati 15 i trapianti di fegato su pazienti seguiti dalla nostra équipe epatologica. È stato proprio sulla base di tale esperienza nel campo delle patologie epatiche che nel 2023 si è deciso di costituire la Liver Unit».

La struttura opera in sinergia con l’ospedale di Manerbio: se nel presidio valsabbino ci si occupa sia della presa in carico che del trattamento in day hospital, a Manerbio si svolgono le consulenze e le prestazioni ambulatoriali.

Bilancio

Il primo bilancio parla di quattordici trapianti di fegato effettuati in questi due anni nei centri regionali di riferimento e che hanno riguardato pazienti seguiti nei due ospedali bresciani. Altri quattro pazienti sono attualmente in lista d’attesa.

«Un traguardo che conferma come anche le strutture territoriali possano garantire percorsi di cura complessi, efficaci e sicuri - si sottolinea alla Liver Unit -. Il nostro è un modello di rete clinica che funziona, fondato su fiducia, collaborazione e continuità assistenziale: un modello in grado di esprimere eccellenza e qualità, mantenendo un approccio vicino alle persone, specialmente a quelle più fragili».

Al risultato ha contribuito, con il suo prezioso supporto, anche il Coordinamento ospedaliero di procurement di organi e tessuti di Asst Garda, che affianca la Liver Unit nella promozione della cultura della donazione: perché, come ricorda il responsabile Gianluca Zollo, «senza donazione, non c’è trapianto».