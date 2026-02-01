Giornale di Brescia
Insulino-resistenza e neurodegenerazione, finanziato progetto UniBs

Dal ministero dell’Università arriveranno 1,5 milioni di euro al Brain Health Center per costruire un team di ricerca e potenziare i laboratori specializzati
Affronta uno dei temi più innovativi della ricerca biomedica contemporanea, il ruolo dell’insulino-resistenza come fattore chiave e potenzialmente modificabile nella vulnerabilità del cervello ai processi neurodegenerativi, il progetto Metabolic insulin resistance and neurodegeneration (Mind). Coordinato dal Andrea Pilotto, associato di Neurologia dell’Università degli Studi di Brescia, ha ottenuto un finanziamento di quasi 1,5 milioni di euro dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell'ambito del Fondo Italiano per la Scienza (Fis) 2024-2025.

Il progetto

Il progetto mira a identificare nuovi marcatori precoci di rischio e a valutare strategie di intervento mirate sull'insulino-resistenza, aprendo la strada a nuovi approcci di prevenzione e medicina personalizzata per le malattie neurodegenerative e contribuendo allo sviluppo di strategie innovative per la tutela della salute cerebrale durante l'invecchiamento. Il progetto sarà condotto al Brain Health Center della Clinica neurologica, Dipartimento di Scienze cliniche e sperimentali dell’Università degli Studi di Brescia nel Dipartimento di Continuità di cura e fragilità dell’Asst Spedali Civili di Brescia diretti dal professor Alessandro Padovani. La durata prevista è di cinque anni e il finanziamento ricevuto sarà destinato alla costruzione di un team di ricerca dedicato e al potenziamento di laboratori specializzati nello studio dei meccanismi che collegano insulino-resistenza, disfunzioni metaboliche e neurodegenerazione.

Argomenti
insulinainsulino-resistenzaUniversità degli Studi di Brescia
