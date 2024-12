Influenza, sono 236.900 i bresciani vaccinati

I contagi aumentano piano e l’incidenza cresce meno rispetto alle scorse stagioni, Focà (UniBs): «A gennaio il picco, i bimbi i più colpiti»

In molti si rivolgono al medico di base

Un giorno c’è la cena con i colleghi, l’altro il pranzo con i cugini, gli ultimi acquisti e la cioccolata con le amiche. Poi l’influenza manda all’aria ogni piano. Il copione si ripete ogni anno in molte famiglie. Per prevenire brutte sorprese 236.900 bresciani hanno fatto il vaccino. In Lombardia ne sono stati somministrati 1.924.530, oltre 132mila in più rispetto allo stesso periodo del 2023. Quello dell’influenza, però, non è l’unico virus in circolazione. I numeri Emanuele Focà, professore d