Influenza, probabile picco stagionale: 20mila bresciani a letto

Aumenta ancora, ma con minor intensità, il numero di casi di influenza (e sindromi simi-influenzali) in Italia. Secondo l’Istituto superiore di Sanità «probabilmente è stato raggiunto il picco stagionale».

In Lombardia

In Lombardia il livello di incidenza registrato nella settimana tra il 13 e il 19 gennaio è di 15,6 casi per mille assistiti (era poco più di 14 la settimana precedente). Si può quindi stimare che i bresciani a letto per via delle sindromi simil-influenzali siano quasi ventimila. Con sintomi come cefalea, febbre alta, tosse, dolori muscolari e articolari.

Il bollettino

Dal bollettino regionale emerge che l’incidenza è aumentata in tutte le fasce d’età (più marcatamente in quelle pediatriche) ed è pari a 29‰ fino ai 4 anni, 13,7‰ nella fascia 5-14 anni, 17,2‰ tra i 15 e i 64 anni e 8,7‰ negli over 65.

Il picco nella scorsa stagione era stato raggiunto a dicembre (2023), con un’incidenza attorno ai 19 casi per mille assistiti. In quella precedente il numero massimo di contagi è stato registrato prima (novembre 2022).