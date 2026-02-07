Giornale di Brescia
Salute e benessere

Epilessia, il viola accende consapevolezza e spegne la paura

Barbara Bertocchi
Ne soffrono diecimila bresciani. Lunedì 9 febbraio è la Giornata internazionale. Pasolini (Civile): «Sempre più spazio a telemedicina e teleconsulto»
Lunedì 9 febbraio è la Giornata internazionale dell'epilessia
Ogni secondo lunedì di febbraio il viola diventa colore di consapevolezza. È il simbolo scelto a livello internazionale per la Giornata dell’epilessia, nata con l’obiettivo di rompere il silenzio che ancora avvolge questa malattia e contrastare lo stigma che spesso la accompagna. Un’occasione per informare, sensibilizzare e ricordare che l’epilessia non è solo una questione clinica, ma anche culturale e sociale. Se nei Paesi ad alto reddito diagnosi e cure sono garantite, in molte aree del mondo – soprattutto nei contesti più poveri – l’accesso ai farmaci resta un miraggio e la malattia è ancora trattata con paura e superstizione.

Il tema sta particolarmente a cuore a Mariapia Pasolini, responsabile del Centro regionale per l’epilessia nell’età adulta afferente alla struttura complessa di Neurologia dell’Asst Spedali Civili di Brescia, da sempre impegnata a diffondere il messaggio che, «se ben controllata e curata, l’epilessia non costituisce un ostacolo allo svolgimento di una vita normale».

I dati

Nel Bresciano si stima che ne soffrono diecimila persone. Il Centro regionale guidato dalla dottoressa Pasolini è operativo dalla fine degli Anni Ottanta e svolge un’attività caratterizzato da numeri significativi: nel 2025 ci sono state 446 prime visite, 2.431 visite di controllo e 344 in telemedicina, modalità destinata a giocare un ruolo sempre più centrale nel futuro della presa in carico. Perché curare l’epilessia significa anche abbattere barriere, geografiche e culturali.

«Puntiamo sempre più sulla televisita con i pazienti e sul teleconsulto tra colleghi - spiega la dottoressa Pasolini -. Ovviamente la televisita non si può sempre eseguire: è una modalità riservata ai controlli di pazienti la cui diagnosi sia già stata formulata in presenza. Parliamo di persone con patologia nota, ad esempio ospiti di Rsd, case di riposo o centri diurni, che non necessitano di esami strumentali. È una buona opportunità per evitare accessi in ospedale».

L’iniziativa

Per richiamare l’attenzione sull’epilessia e ribadire l’importanza dell’informazione, lunedì 9 febbraio l’ospedale si illuminerà di viola. Lo stesso faranno alcuni municipi bresciani su invito dell’Associazione italiana epilessia. Un segno visibile per favorire una consapevolezza che deve essere quotidiana.

EpilessiaObiettivo SaluteGiornata mondialeAsst Spedali Civili
