Dolore cronico benigno, se ne parlerà stasera a Obiettivo Salute

Il dolore cronico benigno, una condizione spesso invisibile ma fortemente invalidante, sarà al centro della nuova puntata di Obiettivo Salute, in onda questa sera, mercoledì 6 maggio, alle 20.30 in diretta su Teletutto. Il programma, condotto da Daniela Affinita, affronterà un tema di grande rilevanza sanitaria e sociale: il dolore persistente nel tempo, che supera i tre mesi e che incide profondamente sulla qualità della vita, sul sonno, sull’umore e sulla quotidianità dei pazienti.
I temi
Durante la trasmissione verrà fatta chiarezza sulla differenza tra dolore acuto e dolore cronico e su cosa significhi realmente convivere con una condizione dolorosa persistente. Ampio spazio sarà dedicato alla diffusione del fenomeno e ai percorsi di presa in carico nei centri di terapia del dolore. I medici spiegheranno come il percorso terapeutico inizi generalmente con trattamenti farmacologici, che includono analgesici, antinfiammatori e farmaci adiuvanti, per poi passare – nei casi più complessi – a strategie più avanzate.
Tra queste rientrano le tecniche infiltrative, come infiltrazioni articolari, perineurali o guidate ecograficamente, utilizzate per agire direttamente sulle strutture che generano dolore. Nei casi selezionati possono essere impiegate anche tecniche neuro-assiali o procedure di neuromodulazione. Accanto alla medicina tradizionale trovano spazio anche approcci integrati, come agopuntura e ossigeno-ozono terapia, che in alcuni pazienti possono contribuire alla riduzione del dolore e al miglioramento della funzionalità.
Un ruolo importante è ricoperto anche dall’approccio multidisciplinare, che coinvolge non solo il medico del dolore, ma anche fisioterapisti, psicologi e specialisti diversi, con l’obiettivo di una presa in carico globale del paziente. Nel corso della puntata non mancheranno testimonianze direttamente dall’ospedale di Manerbio, grazie agli inviati Alessia Tagliabue e Fabio Forgiano, che racconteranno il lavoro quotidiano nei reparti e l’impatto reale delle terapie sui pazienti.
Gli ospiti
Ospiti in studio il dottor Mario Palazzo (Desenzano), il dottor Marco Abastanotti (Manerbio), il dottor Luca Landolfi e il dottor Andrea Aricò (Gavardo), che approfondiranno le principali strategie diagnostiche e terapeutiche oggi disponibili nella gestione del dolore cronico. Un appuntamento per comprendere una condizione complessa e ancora troppo spesso sottovalutata, ma per la quale la medicina oggi dispone di strumenti sempre più personalizzati ed efficaci.