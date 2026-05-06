Giornale di Brescia
Abbonati
Agenda
Cultura e spettacoli
Salute e benessere

Dolore cronico benigno, se ne parlerà stasera a Obiettivo Salute

In onda alle 20.30 un’altra puntata del programma condotto da Daniela Affinita. Si affronterà un tema di grande rilevanza sanitaria e sociale, andando a scoprire tutti i metodi d’intervento disponibili
Daniela Affinita
Daniela Affinita conduttrice di Obiettivo Salute - © www.giornaledibrescia.it
Daniela Affinita conduttrice di Obiettivo Salute - © www.giornaledibrescia.it

Il dolore cronico benigno, una condizione spesso invisibile ma fortemente invalidante, sarà al centro della nuova puntata di Obiettivo Salute, in onda questa sera, mercoledì 6 maggio, alle 20.30 in diretta su Teletutto. Il programma, condotto da Daniela Affinita, affronterà un tema di grande rilevanza sanitaria e sociale: il dolore persistente nel tempo, che supera i tre mesi e che incide profondamente sulla qualità della vita, sul sonno, sull’umore e sulla quotidianità dei pazienti.

I temi

Durante la trasmissione verrà fatta chiarezza sulla differenza tra dolore acuto e dolore cronico e su cosa significhi realmente convivere con una condizione dolorosa persistente. Ampio spazio sarà dedicato alla diffusione del fenomeno e ai percorsi di presa in carico nei centri di terapia del dolore. I medici spiegheranno come il percorso terapeutico inizi generalmente con trattamenti farmacologici, che includono analgesici, antinfiammatori e farmaci adiuvanti, per poi passare – nei casi più complessi – a strategie più avanzate.

Tra queste rientrano le tecniche infiltrative, come infiltrazioni articolari, perineurali o guidate ecograficamente, utilizzate per agire direttamente sulle strutture che generano dolore. Nei casi selezionati possono essere impiegate anche tecniche neuro-assiali o procedure di neuromodulazione. Accanto alla medicina tradizionale trovano spazio anche approcci integrati, come agopuntura e ossigeno-ozono terapia, che in alcuni pazienti possono contribuire alla riduzione del dolore e al miglioramento della funzionalità.

Un'intervista in Ospedale - © www.giornaledibrescia.it
Un'intervista in Ospedale - © www.giornaledibrescia.it

Un ruolo importante è ricoperto anche dall’approccio multidisciplinare, che coinvolge non solo il medico del dolore, ma anche fisioterapisti, psicologi e specialisti diversi, con l’obiettivo di una presa in carico globale del paziente. Nel corso della puntata non mancheranno testimonianze direttamente dall’ospedale di Manerbio, grazie agli inviati Alessia Tagliabue e Fabio Forgiano, che racconteranno il lavoro quotidiano nei reparti e l’impatto reale delle terapie sui pazienti.

Gli ospiti

Ospiti in studio il dottor Mario Palazzo (Desenzano), il dottor Marco Abastanotti (Manerbio), il dottor Luca Landolfi e il dottor Andrea Aricò (Gavardo), che approfondiranno le principali strategie diagnostiche e terapeutiche oggi disponibili nella gestione del dolore cronico. Un appuntamento per comprendere una condizione complessa e ancora troppo spesso sottovalutata, ma per la quale la medicina oggi dispone di strumenti sempre più personalizzati ed efficaci.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Obiettivo Salutedolore cronicoTeletutto
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...