Dolore cronico benigno, se ne parlerà stasera a Obiettivo Salute

Il dolore cronico benigno, una condizione spesso invisibile ma fortemente invalidante, sarà al centro della nuova puntata di Obiettivo Salute, in onda questa sera, mercoledì 6 maggio, alle 20.30 in diretta su Teletutto. Il programma, condotto da Daniela Affinita, affronterà un tema di grande rilevanza sanitaria e sociale: il dolore persistente nel tempo, che supera i tre mesi e che incide profondamente sulla qualità della vita, sul sonno, sull’umore e sulla quotidianità dei pazienti.

I temi Durante la trasmissione verrà fatta chiarezza sulla differenza tra dolore acuto e dolore cronico e su cosa significhi realmente convivere con una condizione dolorosa persistente. Ampio spazio sarà dedicato alla diffusione del fenomeno e ai percorsi di presa in carico nei centri di terapia del dolore. I medici spiegheranno come il percorso terapeutico inizi generalmente con trattamenti farmacologici, che includono analgesici, antinfiammatori e farmaci adiuvanti, per poi passare – nei casi più complessi – a strategie più avanzate.